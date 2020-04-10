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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Суд применил к "вору в законе" из базы Интерпола "Кобы Руставского" экстрадиционный арест

Суд применил к "вору в законе" из базы Интерпола "Кобы Руставского" экстрадиционный арест

Киев  •  УНН

 • 14213 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Суд арестовал "вора в законе" по прозвищу "Коба Руставский" до решению его экстрадиции компетентными органами Королевства Испании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева суд применил экстрадиционный арест сроком на 2 месяца в отношении "вора в законе" Кобы Шемазашвили, который с 2016 года находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в соответствии с постановлением суда, арестант будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе до решения Офисом Генерального прокурора вопроса о его экстрадиции компетентными органами Королевства Испании для привлечения его к уголовной ответственности.

Как напоминает прокуратура, согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, указанный гражданин находится в международном розыске по подозрению в отмывании денег, совершенном членом преступной организации, который занимал в ней руководящую роль, а также в попытке убийства на территории Королевства Испания.

Напомним, по ходатайству столичной прокуратуры арестован "вор в законе" "Коба Руставский", который находился в международном розыске.

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