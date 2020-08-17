Суд залишив у силі відсторонення від посади голови Чернівецької облради Мунтяна

ukru
18:42 • 34446 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 72079 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 83137 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110982 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117699 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116084 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151094 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124960 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124677 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123852 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 31452 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77533 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 26016 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 32211 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 27619 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77533 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102026 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82457 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151094 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116971 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50836 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58249 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107656 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125935 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125349 перегляди
Актуальне
Суд залишив у силі відсторонення від посади голови Чернівецької облради Мунтяна

Суд залишив у силі відсторонення від посади голови Чернівецької облради Мунтяна

Київ • УНН

 • 14150 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі рішення щодо продовження строку відсторонення голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

"За результатами судового засідання суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг захисників та залишив в силі захід забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді відсторонення від посади строком до 29 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше суд відсторонив Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької обласної ради.

Як повідомлялося, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні 180 тис. доларів хабара.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80