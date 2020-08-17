Суд залишив у силі відсторонення від посади голови Чернівецької облради Мунтяна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі рішення щодо продовження строку відсторонення голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
"За результатами судового засідання суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг захисників та залишив в силі захід забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді відсторонення від посади строком до 29 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше суд відсторонив Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької обласної ради.
Як повідомлялося, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні 180 тис. доларів хабара.