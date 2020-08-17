Суд оставил в силе отстранение от должности главы Черновицкого облсовета Мунтяна
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о продлении срока отстранения главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб защитников и оставил в силе меру обеспечения в уголовном производстве в виде отстранения от должности сроком до 29 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее суд отстранил Ивана Мунтяна от должности главы Черновицкого областного совета.
Как сообщалось, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в более 10 млн грн главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении 180 тыс. долларов взятки.