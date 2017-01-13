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Суд залишив без розгляду позови САП щодо фірм М.Злочевського

Суд залишив без розгляду позови САП щодо фірм М.Злочевського

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва залишив без розгляду позови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання недійсними спецдозволів на видобуток природного газу ПрАТ "Техноресурс" та ТОВ "Парі", які, за підозрою САП, мають стосунок до міністра екології часів В.Януковича Миколи Злочевського, передає УНН.

Окружний адмінсуд Києва своїми рішеннями від 28 грудня 2016 року, які опубліковані у Єдиному реєстрі судових рішень, залишив без розгляду позови САП про визнання недійсними спецдозволів на видобуток природного газу ПрАТ "Техноресурс" та ТОВ "Парі".

"Таким чином, на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів суд не знаходить підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними та приходить до висновку про залишення адміністративного позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури без розгляду", - йдеться в обох ухвалах суду.

"Ми підозрюємо, що ці фірми мають відношення до пана Злочевського", - повідомив УНН заступник керівника САП Володимир Кривенко.

При цьому колегія суддів у рішеннях роз'яснила, що прокурори САП порушили шестимісячний строк звернення до адміністративного суду.

Варто зазначити, що прокурори у позові вимагали визнати недійсними спеціальні дозволи на користування надрами через порушення їх надання при розгляді документів, поданих ПрАТ "Техноресурс", а саме спеціальний дозвіл на користування надрами №5371 від 13 січня 2011 року, виданий за відсутності погодження Сумської обласної ради.

"Позивач в адміністративному позові (на стор. 5) зазначає, що порушення з приводу встановленого порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами при розгляді документів, поданих TOB "Парі", виявлено в ході здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42015000000001142 від 16 червня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України при видачі у 2010-2012 роках спеціальних дозволів на користування надрами, та документально підтверджене листом Сумської обласної ради від 21 січня 2016 року №01-26/85, висновком ДНВП "Геоінформ" від 30 грудня 2010 року, складеним за результатами вивчення пакета документів TOB "Парі" про відсутність у складі поданих документів погодження Сумської обласної ради", - йдеться в іншому позові САП.

Нагадаємо, ГПУ закрила справу проти компанії М.Злочевського.

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