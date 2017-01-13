Суд оставил без рассмотрения иски САП по фирмам Н.Злочевского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иски Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании недействительными спецразрешений на добычу природного газа ЧАО "Техноресурс" и ООО "Пари", которые, по подозрению САП, имеют отношение к министру экологии времен В.Януковича Николаю Злочевскому, передает УНН.
Окружной админсуд Киева своими решениями от 28 декабря 2016 года, опубликованными в Едином реестре судебных решений, оставил без рассмотрения иски САП о признании недействительными спецразрешений на добычу природного газа ЧАО "Техноресурс" и ООО "Пари".
"Таким образом, на основании искового заявления и приложенных к нему материалов суд не находит оснований для признания причин пропуска срока обращения в административный суд уважительными и приходит к выводу об оставлении административного иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры без рассмотрения", - говорится в обоих постановлениях суда.
"Мы подозреваем, что эти фирмы имеют отношение к господину Злочевскому", - сообщил УНН заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.
При этом коллегия судей в решениях разъяснила, что прокуроры САП нарушили шестимесячный срок обращения в административный суд.
Стоит отметить, что прокуроры в иске требовали признать недействительными специальные разрешения на пользование недрами за нарушения их предоставления при рассмотрении документов, представленных ЧАО "Техноресурс", а именно специального разрешения на пользование недрами №5371 от 13 января 2011 года, выданного при отсутствии согласования Сумского областного совета.
"Истец в административном иске (на стр. 5) отмечает, что нарушения по поводу установленного порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами при рассмотрении документов, представленных ОOО "Пари", обнаружены в ходе осуществления процессуального руководства в уголовном производстве №42015000000001142 от 16 июня 2015 года, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов Украины при выдаче в 2010-2012 годах специальных разрешений на пользование недрами, и документально подтверждены письмом Сумского областного совета от 21 января 2016 г. №01-26/85, заключением ГНПП "Геоинформ" от 30 декабря 2010 года, составленным по результатам изучения пакета документов ОOО "Пари" об отсутствии в составе представленных документов согласования Сумского областного совета", - говорится в другом иске САП.