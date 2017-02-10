Суд закрив адмінсправу щодо працівниці НАБУ через недоліки в законодавстві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні, 10 лютого, Апеляційний суд міста Києва скасував постанову суду першої інстанції щодо притягнення заступника начальника відділу НАБУ до адміністративної відповідальності за корупційні злочини. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Підставою такого рішення, з оголошеної судом частини, стала відсутність у законодавстві України визначення поняття “викладацька діяльність”.
У ГПУ зазначили, що антикорупційним законодавством передбачена заборона для осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту).
При цьому законодавством України не забезпечено визначення та формулювання понять “викладацька діяльність”, “наукова діяльність”, “творча діяльність”, “медична практика” “інструкторська та суддівська практика”.
"Вказана колізія фактично дозволяє довільне трактування понять, їх підміну та можливість отримання чиновниками доходу за наслідками суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в серпні минулого року співробітники Служби безпеки України викрили на корупції заступницю начальника одного з відділів Національного антикорупційного бюро, яка незаконно заробляла гроші в іншій організації.