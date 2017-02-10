Суд закрыл админдело в отношении работницы НАБУ из-за недостатков в законодательстве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня, 10 февраля, Апелляционный суд г. Киева отменил постановление суда первой инстанции о привлечении заместителя начальника отдела НАБУ к административной ответственности за коррупционные преступления. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Основанием такого решения, с объявленной судом части, стало отсутствие в законодательстве Украины определения понятия "преподавательская деятельность".
В ГПУ отметили, что антикоррупционным законодательством предусмотрен запрет для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления заниматься другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту).
При этом законодательством Украины не обеспечено определение и формулирование понятий "преподавательская деятельность", "научная деятельность", "творческая деятельность", "медицинская практика" "инструкторская и судейская практики".
"Указанная коллизия фактически позволяет произвольное трактование понятий, их подмену и возможность получения чиновниками дохода по результатам совмещения и совместительства с другими видами деятельности", - говорится в сообщении.
Напомним, что в августе прошлого года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции заместительницу начальника одного из отделов Национального антикоррупционного бюро, которая незаконно зарабатывала деньги в другой организации.