Суд закликав захисників не маніпулювати фактами щодо ненадання Януковичу можливості дати покази
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва закликає захисників екс-президента Віктора Януковича припинити маніпулювання навколо питання щодо начебто ненадання їхньому підзахисному можливості взяти участь у судовому засіданні. Відповідне звернення сьогодні зробив головуючий судової колегії Владислав Дев’ятко після того, як адвокати вкотре намагалися заявити про порушення прав Януковича, передає кореспондент УНН.
"Шановний захисник, не маніпулюйте фактами… Якщо Віктор Федорович Янукович бажає виступити, бажає дати покази у суді, він може це зробити в будь-якому засіданні у визначений судом спосіб, у тому числі у режимі відеозв’язку, поки іде судовий процес", - сказав суддя.
Нагадаємо, сьогодні суд вивчає матеріали справи, надані стороною обвинувачення, які раніше судом не досліджувалися.