Суд призвал защитников не манипулировать фактами относительно непредоставления Януковичу возможности дать показания
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева призывает защитников экс-президента Виктора Януковича прекратить манипулирование вокруг вопроса о якобы непредоставлении их подзащитному возможности принять участие в судебном заседании. Соответствующее обращение сегодня сделал председательствующий судебной коллегии Владислав Девятко после того, как адвокаты в очередной раз пытались заявить о нарушении прав Януковича, передает корреспондент УНН.
"Уважаемый защитник, не манипулируйте фактами... Если Виктор Федорович Янукович желает выступить, желает дать показания в суде, он может это сделать на любом заседании в определенный судом способ, в том числе в режиме видеосвязи, пока идет судебный процесс", - сказал судья.
Напомним, сегодня суд изучает материалы дела, предоставленные стороной обвинения, которые ранее судом не исследовались.