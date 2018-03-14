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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 43646 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56894 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60373 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102800 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Суд призвал защитников не манипулировать фактами относительно непредоставления Януковичу возможности дать показания

Суд призвал защитников не манипулировать фактами относительно непредоставления Януковичу возможности дать показания

Киев  •  УНН

 • 9222 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева призывает защитников экс-президента Виктора Януковича прекратить манипулирование вокруг вопроса о якобы непредоставлении их подзащитному возможности принять участие в судебном заседании. Соответствующее обращение сегодня сделал председательствующий судебной коллегии Владислав Девятко после того, как адвокаты в очередной раз пытались заявить о нарушении прав Януковича, передает корреспондент УНН.

"Уважаемый защитник, не манипулируйте фактами... Если Виктор Федорович Янукович желает выступить, желает дать показания в суде, он может это сделать на любом заседании в определенный судом способ, в том числе в режиме видеосвязи, пока идет судебный процесс", - сказал судья.

Напомним, сегодня суд изучает материалы дела, предоставленные стороной обвинения, которые ранее судом не исследовались.

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