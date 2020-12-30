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Суд задовольнив стягнення до бюджету понад 7 млн грн за незаконну вирубку дерев на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Господарський суд Харкова задовольнив заяву про стягнення в дохід держави понад 7 млн грн шкоди, завданої незаконною порубкою дерев. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Суд задовольнив стягнення до бюджету понад 7 млн грн за незаконну вирубку дерев на Харківщині

“За ініціативою прокурора рішенням господарського суду Харківської області задоволено позовну заяву про стягнення в дохід держави понад 7 млн грн шкоди, завданої незаконною порубкою дерев. У ході перевірки одного з держлісгоспів Державною екологічною інспекцією у Харківській області виявлено самовільну вирубку дерев. Встановлено, що всупереч положенням чинного законодавства щодо охорони лісів…упродовж 2019 року лісгоспом без відповідних на те дозволів та правових підстав зрубано понад 750 сироростучих дерев. Сума завданих збитків складає понад 7 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що після набрання рішенням суду законної сили зазначена сума підлягає надходженню до місцевих бюджетів відповідних сільських рад.

Нагадаємо, Україна спільно з Інтерполом виявлятиме злочини у сфері охорони лісу.

Українські Національні Новини

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