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Суд удовлетворил взыскание в бюджет более 7 млн грн за незаконную вырубку деревьев в Харьковской области

Киев • УНН

 • 9430 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Хозяйственный суд Харькова удовлетворил заявление о взыскании в доход государства более 7 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Суд удовлетворил взыскание в бюджет более 7 млн грн за незаконную вырубку деревьев в Харьковской области

"По инициативе прокурора решением хозяйственного суда Харьковской области удовлетворено исковое заявление о взыскании в доход государства более 7 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев. В ходе проверки одного из гослесхозов Государственной экологической инспекцией в Харьковской области обнаружена самовольная вырубка деревьев. Установлено, что вопреки положениям действующего законодательства по охране лесов...в течение 2019 года лесхозом без соответствующих на то разрешений и правовых оснований срублено более 750 сыроростущих деревьев. Сумма нанесенного ущерба составляет более 7 млн грн", - говорится в сообщении.

Указано, что после вступления решения суда в законную силу указанная сумма подлежит поступлению в местные бюджеты соответствующих сельских советов.

Напомним, Украина совместно с Интерполом будет выявлять преступления в сфере охраны леса.

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