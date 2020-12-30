Суд удовлетворил взыскание в бюджет более 7 млн грн за незаконную вырубку деревьев в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Хозяйственный суд Харькова удовлетворил заявление о взыскании в доход государства более 7 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
"По инициативе прокурора решением хозяйственного суда Харьковской области удовлетворено исковое заявление о взыскании в доход государства более 7 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев. В ходе проверки одного из гослесхозов Государственной экологической инспекцией в Харьковской области обнаружена самовольная вырубка деревьев. Установлено, что вопреки положениям действующего законодательства по охране лесов...в течение 2019 года лесхозом без соответствующих на то разрешений и правовых оснований срублено более 750 сыроростущих деревьев. Сумма нанесенного ущерба составляет более 7 млн грн", - говорится в сообщении.
Указано, что после вступления решения суда в законную силу указанная сумма подлежит поступлению в местные бюджеты соответствующих сельских советов.
Напомним, Украина совместно с Интерполом будет выявлять преступления в сфере охраны леса.