Суд заарештував екс-депутата Харківської облради, який організував викрадення колишнього працівника ФСБ

Так, екс-депутату, як організатору злочину, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Двом співучасникам злочину, які мали таємно перевезти І.Богданова через українсько-російський кордон, судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам інкримінують ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються причетність інших осіб до вчинення вказаних злочинів.