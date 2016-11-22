Суд заарештував екс-депутата Харківської облради, який організував викрадення колишнього працівника ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. За клопотанням прокуратури Києва суд обрав запобіжні заходи екс-депутату Харківської облради та двом його спільникам, які організували викрадення та переміщення на територію Російської Федерації колишнього працівника ФСБ Іллі Богданова. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Так, екс-депутату, як організатору злочину, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.
Двом співучасникам злочину, які мали таємно перевезти І.Богданова через українсько-російський кордон, судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам інкримінують ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються причетність інших осіб до вчинення вказаних злочинів.