Суд арестовал экс-депутата Харьковского облсовета, который организовал похищение сотрудника ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. По ходатайству прокуратуры Киева суд избрал меры экс-депутату Харьковского облсовета и двум его сообщникам, которые организовали похищение и перемещение на территорию Российской Федерации бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Так, экс-депутату, как организатору преступления, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Его действия квалифицировали по ч.3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.
Двум соучастникам преступления, которые должны были тайно перевезти И.Богданова через российско-украинскую границу, суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленникам инкриминируют ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается причастность других лиц к совершению указанных преступлений.