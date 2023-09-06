Суд ЄС залишив у силі санкції проти російських підприємців

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Суд Європейського Союзу відмовив у позовах кількох російських підприємців та членів їхніх сімей, проти яких були запроваджені персональні санкції ЄС.

Серед них:



михайло гуцерієв, який потрапив до списку санкцій ЄС проти білорусі за підтримку олександра лукашенка;



дмитро пумпянський, колишній власник Трубної металургійної компанії (ТМК);



галина пумпянська, дружина дмитра пумпянського;



олександр пумпянський, син дмитра пумпянського.



Відхилено також позови співвласника компаній НОВАТЕК і СИБУР геннадія тимченка, а також його дружини олени тимченко.

Зазначається, що санкції проти підприємців та членів їхніх сімей мотивовані тим, що вони підтримують війну в Україні. Однак росіяни вирішили, що їх внесли до списків незаконно, і звернулися до суду в індивідуальному порядку з вимогою скасувати обмежувальні заходи.

Наразі Суд ЄС у Люксембурзі розглядає близько 80 позовів від фізосіб та юросіб з рф та білорусі, які оскаржують рішення про санкції. Більшість справ порушено російськими бізнесменами, щодо яких діють такі заходи, як заморожування активів і заборони на в'їзд до Євросоюзу, проте виграти суд дотепер вдалося тільки матері глави пвк "вагнер" євгена пригожина.

Процес розгляду таких позовів зазвичай займає рік. Більшість позовів російських олігархів до Ради ЄС було подано 2022 року.

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