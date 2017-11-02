Суд взяв під варту п'ятьох підозрюваних у спробі зриву виборів на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Суд взяв під варту п'ятьох підозрюваних у спробі зриву виборів у с.Майське Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції, передає УНН.
"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави обрав п'ятьом затриманим суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області", - повідомили у поліції.
Як зазначається, усього до Синельниківського відділу поліції було доставлено 24 особи, з них чотирьох було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наступного дня поліція затримала ще одного підозрюваного. Усі затримані проживають у місті Дніпро та області, їм від 20 до 25 років.
Нагадаємо, 29 жовтня близько 18:30 на виборчу дільницю у с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшли невідомі особи, які пошкодили майно, кинули димові шашки та намагалися пошкодити виборчу документацію, зокрема урни з бюлетенями.
За фактом події було відкрито кримінальні провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство), ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.3 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) КК України.