Суд взял под стражу пятерых подозреваемых в попытке срыва выборов в Днепропетровской области

"Меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога избрал пяти задержанным судья Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области", - сообщили в полиции.

Как отмечается, всего в Синельниковский отдел полиции было доставлено 24 человек, из них четверо были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На следующий день полиция задержала еще одного подозреваемого. Все задержанные проживают в городе Днепр и области, им от 20 до 25 лет.

Напомним, 29 октября около 18:30 на избирательный участок в с.Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашли неизвестные лица, которые повредили имущество, бросили дымовые шашки и пытались повредить избирательную документацию, в том числе урны с бюллетенями.

По факту происшествия было открыто уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.3 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины.