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Суд взяв під варту черкащанина, який довів жінку до самогубства

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. За доведення жінки до самогубства  суд Черкас обрав місцевому мешканцю запобіжний захід у вигляді "тримання під вартою", про це повідомляє прес-служба Черкаської прокуратури, передає УНН.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 43-річний черкащанин систематично принижував людську гідність та жорстоко поводився із жінкою, спричиняючи останній тілесні ушкодження та фізичний біль, внаслідок чого, потерпіла вчинила самогубство… Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, протиправні дії громадянина кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 120 (доведення особи до самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження та систематичного приниження її людської гідності).

Справу скеровано до суду для розгляду.

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