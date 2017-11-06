Суд взяв під варту черкащанина, який довів жінку до самогубства

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 43-річний черкащанин систематично принижував людську гідність та жорстоко поводився із жінкою, спричиняючи останній тілесні ушкодження та фізичний біль, внаслідок чого, потерпіла вчинила самогубство… Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, протиправні дії громадянина кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 120 (доведення особи до самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження та систематичного приниження її людської гідності).

Справу скеровано до суду для розгляду.