Суд взял под стражу черкащанина, который довел женщину до самоубийства

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59170 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126969 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106709 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109287 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107663 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100640 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105471 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102599 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Суд взял под стражу черкащанина, который довел женщину до самоубийства

Суд взял под стражу черкащанина, который довел женщину до самоубийства

Киев  •  УНН

 • 13331 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. За доведение женщины до самоубийства суд Черкасс избрал местному жителю меру пресечения в виде "содержания под стражей", об этом сообщает пресс-служба Черкасской прокуратуры, передает УНН.

"Досудебным расследованием установлено, что 43-летний черкащанин систематически унижал человеческое достоинство и жестоко обращался с женщиной, нанося последний телесные повреждения и физическую боль, в результате чего, потерпевшая совершила самоубийство ... Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, противоправные действия гражданина квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение лица до самоубийства, что является следствием жестокого с ним обращения и систематического унижения его человеческого достоинства).

Дело направлено в суд для рассмотрения.

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