Суд взял под стражу черкащанина, который довел женщину до самоубийства

"Досудебным расследованием установлено, что 43-летний черкащанин систематически унижал человеческое достоинство и жестоко обращался с женщиной, нанося последний телесные повреждения и физическую боль, в результате чего, потерпевшая совершила самоубийство ... Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, противоправные действия гражданина квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение лица до самоубийства, что является следствием жестокого с ним обращения и систематического унижения его человеческого достоинства).

Дело направлено в суд для рассмотрения.