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Суд вкотре не дозволив детективу НАБУ закрити справу про організацію фіктивних відряджень Шабуніна до НАЗК - ветеран

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

Суд вкотре не дозволив детективу НАБУ закрити справу про організацію фіктивних відряджень Шабуніна до НАЗК - ветеран.

Суд вкотре не дозволив детективу НАБУ закрити справу про організацію фіктивних відряджень Шабуніна до НАЗК - ветеран

ВАКС вкотре скасував ще одну постанову детектива НАБУ, яка мала закрити кримінальне провадження щодо фіктивного відрядження мобілізованого активіста Віталія Шабуніна з 207-го батальйону ТрО до НАЗК. Імовірно, наступним кроком стане оголошення йому підозри. Копію постанови слідчого судді ВАКС опублікував блогер, ветеран російсько-української війни Володимир Бойко.

"Слідчий суддя ВАКС скасував постанову детектива НАБУ про закриття кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем директором НАЗК Новіковим і заступником директора НАЗК Ситником, які організовували своїм друзям з числа солдатів 207 окремого батальйону ТрО фіктивні відрядження до цієї установи. Замість того, щоби допитати Новікова та Ситника й отримати тимчасовий доступ до документів військової частини, де фіктивно рахувались на службі ухилянти Шабунін і Шерембей, детектив закрив справу на підставі того, що "04.03.2025 в якості свідка допитано Шабуніна В.В., з показань якого слідує, що із Шерембеєм Д.О. він не знайомий і про обставини його військової служби або відрядження до НАЗК йому нічого невідомо"", – написав Бойко.

Згідно з ухвалою слідчого судді, постанова про закриття кримінального провадження №52025000000000070 від 12.02.2025 винесена без належного з’ясування всіх обставин, які мають значення для ухвалення відповідного процесуального рішення. Тобто постанова від 01.05.2025 не відповідає критеріям обґрунтованості процесуального рішення, є передчасною та підлягає скасуванню, наголошується в ній.

У січні цього року стало відомо, що слідчий суддя ВАКС скасував постанову детектива НАБУ Бірюкова про закриття кримінального провадження №52024000000000420 від 12.08.2024 стосовно Віталія Шабуніна. Про це повідомив відомий юрист Ростислав Кравець. З ухвали слідчого судді, за його словами, випливало, що у справі Шабуніна детектив НАБУ Бірюков недбало провів досудове розслідування. Зокрема, він не дослідив усіх ознак кримінальних правопорушень.

Раніше Володимир Бойко опублікував деталі справи Шабуніна. Він зазначив, що командуванням Сил ТрО в ході перевірки було виявлено, що у 2022-2023 роках військовослужбовець, призваний за мобілізацією до 207 окремого батальйону ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунін не з’являвся в своїй військовій частині, оскільки вважався "прикомандированим до НАЗК" на підставі листів Новікова та Ситника. При цьому Шабунін отримував не лише грошове забезпечення, але й додаткову винагороду за виконання бойових завдань обсягом 30 тис. грн на місяць, зазначив Бойко.

Також він публікував матеріали про привласнення Шабуніним автомобіля Nissan Pathfinder, який був ввезений в Україну без сплати митних платежів для потреб військової частини А7376. До сьогоднішнього дня Шабунін цей автомобіль у військову частину А7376 не повернув і користується ним як своєю власністю, повідомив ветеран.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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