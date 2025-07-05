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Суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело об организации фиктивных командировок Шабунина в НАПК - ветеран

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело об организации фиктивных командировок Шабунина в НАПК - ветеран.

Суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело об организации фиктивных командировок Шабунина в НАПК - ветеран

ВАКС отменил еще одно постановление детектива НАБУ, которое должно было закрыть уголовное производство по фиктивной командировке мобилизованного активиста Виталия Шабунина из 207-го батальона ТрО в НАПК. Вероятно, следующим шагом станет оглашение ему подозрения. Копию постановления следственного судьи ВАКС опубликовал блогер, ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко.

"Следственный судья ВАКС отменил постановление детектива НАБУ о закрытии уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением директором НАПК Новиковым и заместителем директора НАПК Сытником, которые организовывали своим друзьям из числа солдат 207 отдельного батальона ТрО фиктивные командировки в это учреждение. Вместо того, чтобы допросить Новикова и Сытника и получить временный доступ к документам воинской части, где фиктивно числились на службе уклонисты Шабунин и Шерембей, детектив закрыл дело на основании того, что "04.03.2025 в качестве свидетеля допрошено Шабунина В.В. он не знаком и об обстоятельствах его военной службы или командировки в НАПК ему ничего неизвестно", – написал Бойко.

Согласно решению следственного судьи, постановление о закрытии уголовного производства №52025000000000070 от 12.02.2025 вынесено без должного выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для принятия соответствующего процессуального решения. То есть постановление от 01.05.2025 не отвечает критериям обоснованности процессуального решения, является преждевременным и подлежит отмене, отмечается в нем.

В январе этого года стало известно, что следственный судья ВАКС отменил постановление детектива НАБУ Бирюкова о закрытии уголовного производства №5202400000000420 от 12.08.2024 в отношении Виталия Шабунина. Об этом сообщил известный юрист Ростислав Кравец. Из решения следственного судьи, по его словам, следовало, что по делу Шабунина детектив НАБУ Бирюков небрежно провел досудебное расследование. В частности, он не исследовал все признаки уголовных правонарушений.

Ранее Владимир Бойко опубликовал детали дела Шабунина. Он отметил, что командованием Сил ТрО в ходе проверки было обнаружено, что в 2022-2023 годах военнослужащий, призванный по мобилизации в 207 отдельный батальон ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунин не появлялся в своей военной части, так как считался "прикомандированным к НАПК" на основании писем Новикова и Сытника. При этом Шабунин получал не только денежное довольствие, но и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач в размере 30 тыс. грн в месяц, отметил Бойко.

Также он публиковал материалы о присвоении Шабуниным автомобиля Nissan Pathfinder, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей для потребностей воинской части А7376. До сегодняшнего дня Шабунин этот автомобиль в воинскую часть А7376 не вернул и пользуется им как своей собственностью, сообщил ветеран.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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