Суд визнав винним виконавця теракту в Нью-Йорку в 2017 році

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Суд у США визнав у вівторок вихідця з Бангладеш Акайеда Уллу, який привів у дію саморобний вибуховий пристрій в центрі Нью-Йорка в грудні 2017 року, винним за всіма звинуваченнями, серед яких матеріальна підтримка іноземної терористичної організації, використання зброї масового ураження і організація вибуху в громадському місці. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.