Суд визнав винним виконавця теракту в Нью-Йорку в 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Суд у США визнав у вівторок вихідця з Бангладеш Акайеда Уллу, який привів у дію саморобний вибуховий пристрій в центрі Нью-Йорка в грудні 2017 року, винним за всіма звинуваченнями, серед яких матеріальна підтримка іноземної терористичної організації, використання зброї масового ураження і організація вибуху в громадському місці. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.
Адвокат Улли наполягав, що той мав намір накласти на себе руки, оскільки відчував себе ізольованим в суспільстві. Звинувачення спростувало цей аргумент, вказавши, що підсудний не став би використовувати вибуховий пристрій, якби збирався вбити тільки себе. Воно також навело як докази публікації Улли в соціальних мережах і заяви, які той зробив слідчим після затримання.
Як повідомляла газета The New York Times, одразу після вибуху Улла зізнався співробітникам правоохоронних органів в тому, що скоїв підрив під впливом пропаганди терористичного угрупування “Ісламська держава”.
Нагадуємо, вибух в центрі Манхеттена прогримів 11 грудня минулого року в підземному переході на 42-й вулиці недалеко від автобусного терміналу і станції метро на площі Таймс-сквер. За даними поліції, Улла привів в дію саморобну бомбу, закріплену на його тілі. В результаті він був поранений і доставлений в лікарню. Під час вибуху постраждали троє перехожих.