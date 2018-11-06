Суд признал виновным исполнителя теракта в Нью-Йорке в 2017 году

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107908 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115660 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153888 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147405 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137895 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128904 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173367 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118132 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141683 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Суд в США признал во вторник выходца из Бангладеш Акайеда Уллу, который привел в действие самодельное взрывное устройство в центре Нью-Йорка в декабре 2017 года, виновным по всем обвинениям, среди которых материальная поддержка иностранной террористической организации, использование оружия массового поражения и организация взрыва в общественном месте. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает УНН.

Адвокат Уллы настаивал, что тот намеревался совершить самоубийство, поскольку чувствовал себя изолированным в обществе. Обвинение опровергло этот аргумент, указав, что подсудимый не стал бы использовать взрывное устройство, если бы собирался убить только себя. Оно также привело в качестве доказательств публикации Уллы в социальных сетях и заявления, которые тот сделал следователям после задержания.

Как сообщала газета The New York Times, сразу после взрыва Улла признался сотрудникам правоохранительных органов в том, что совершил подрыв под влиянием пропаганды террористической группировки “Исламское государство”.

Напоминаем, взрыв в центре Манхэттена прогремел 11 декабря прошлого года в подземном переходе на 42-й улице недалеко от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер. По данным полиции, Улла привел в действие самодельную бомбу, закрепленную на его теле. В результате он был ранен и доставлен в больницу. При взрыве пострадали трое прохожих.

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