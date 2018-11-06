Суд признал виновным исполнителя теракта в Нью-Йорке в 2017 году

Адвокат Уллы настаивал, что тот намеревался совершить самоубийство, поскольку чувствовал себя изолированным в обществе. Обвинение опровергло этот аргумент, указав, что подсудимый не стал бы использовать взрывное устройство, если бы собирался убить только себя. Оно также привело в качестве доказательств публикации Уллы в социальных сетях и заявления, которые тот сделал следователям после задержания.

Как сообщала газета The New York Times, сразу после взрыва Улла признался сотрудникам правоохранительных органов в том, что совершил подрыв под влиянием пропаганды террористической группировки “Исламское государство”.

Напоминаем, взрыв в центре Манхэттена прогремел 11 декабря прошлого года в подземном переходе на 42-й улице недалеко от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер. По данным полиции, Улла привел в действие самодельную бомбу, закрепленную на его теле. В результате он был ранен и доставлен в больницу. При взрыве пострадали трое прохожих.