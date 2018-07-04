Суд визнав банкрутом “Чорноморський суднобудівний завод”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Господарський суд Миколаївської області вчора визнав банкрутом публічне акціонерне товариство “Чорноморський суднобудівний завод”. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
“Колишній флагман українського суднобудівництва тривалий час переживав складні часи. З метою фінансового оздоровлення підприємства у 2015 році було введено процедуру санації заводу, про що господарський суд виніс відповідну ухвалу. Однак, на превеликий жаль, система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника не змогла запобігти банкрутству боржника”, — йдеться у повідомленні.
Отже, керуючись ст.ст.28, 37, 38, 40, 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, Господарський суд Миколаївської області 03 липня 2018 року постановив припинити процедуру санації Публічного акціонерного товариства “Чорноморський суднобудівний завод”, визнати Публічне акціонерне товариство “Чорноморський суднобудівний завод” банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.
Відповідно до постанови, строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута вважається таким, що настав. Припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута. У банкрута не виникає жодних додаткових зобов’язань (зокрема зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. Продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому ст.44 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Скасовуються арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.
Виконання зобов’язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених розділом ІІІ Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, керівник банкрута звільняється з роботи у зв’язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.
Нагадаємо, 13 липня 2017 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на 99,87% акцій та нерухоме майно ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод".