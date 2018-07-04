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Суд признал банкротом "Черноморский судостроительный завод"

Суд признал банкротом "Черноморский судостроительный завод"

Киев  •  УНН

 • 18113 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Хозяйственный суд Николаевской области вчера признал банкротом публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод". Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

"Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году было введено процедуру санации завода, о чем хозяйственный суд вынес соответствующее постановление. Однако, к сожалению, система мер по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить банкротство должника", - говорится в сообщении.

Итак, руководствуясь ст.ст.28, 37, 38, 40, 114 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом", Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля 2018 года постановил прекратить процедуру санации открытого акционерного общества "Черноморский судостроительный завод", признать Публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод" банкротом и начать ликвидационную процедуру.

Согласно постановлению, срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим. Прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота. У банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств (в частности по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной процедуры. Продажа имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном ст.44 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Отменяются аресты, наложенные на имущество должника, признанного банкротом, и иные ограничения по распоряжению имуществом такого должника. Наложение новых арестов или других ограничений относительно распоряжения имуществом банкрота не допускается.

Выполнение обязательств должника, признанного банкротом, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных разделу III Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Со дня принятия хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры прекращаются полномочия органов управления банкрота по управлению банкротом и распоряжение его имуществом, руководитель банкрота увольняется с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника (собственников) имущества банкрота .

Напомним, 13 июля 2017 года Печерский районный суд Киева наложил арест на 99,87% акций и недвижимое имущество ОАО "Черноморский судостроительный завод".

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