Суд визначив примусовий привід Крисіна на засідання 19 березня

КИЇВ. 1 березня. УНН. Апеляційний суд Києва виніс ухвалу про примусовий привід у судове засідання 19 березня Юрія Крисіна, якого засуджено до чотирьох років позбавлення волі (умовно) за участь у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія. Як повідомили УНН у прес-службі суду, таке рішення колегія суддів ухвалила сьогодні.