Суд визначив примусовий привід Крисіна на засідання 19 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Апеляційний суд Києва виніс ухвалу про примусовий привід у судове засідання 19 березня Юрія Крисіна, якого засуджено до чотирьох років позбавлення волі (умовно) за участь у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія. Як повідомили УНН у прес-службі суду, таке рішення колегія суддів ухвалила сьогодні.
“Ні Крисін, ні його захисники сьогодні у засідання не з’явилися. Від Крисіна надійшла заява з лікарською довідкою, що він перебуває на лікуванні. Суд у нарадчій кімнаті задовільнив клопотання прокуратури про примусовий привід Крисіна в судове засідання, яке перенесено на 19 березня на 14 годину”, — сказали у суді.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 28 грудня 2017 року внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну підозрюваного у вбивстві журналіста В.Веремія Ю.Крисіна.
Ю.Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном.
Нагадаємо, журналіст В.Веремій помер від вогнепального поранення у лікарні 19 лютого 2014 року. Він зі своїм колегою повертався з редакції додому на таксі. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на машину напали озброєні невідомі, почали розгойдувати авто, витягли водія і пасажирів і почали їх бити. Дві людини отримали травми, а В.Веремій отримав вогнепальне поранення.
Днями активісти знайшли Ю.Крисіна у дитячому відділенні Київського інституту серця та облили зеленкою. МОЗ зажадав пояснень від керівництва медичного закладу, яким чином ця людина потрапила на стаціонарне лікування.