Суд вынес решение о принудительном приводе Крысина на заседание 19 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Апелляционный суд Киева вынес постановление о принудительном приводе в судебное заседания 19 марта Юрия Крысина, которого приговорили к четырем годам лишения свободы (условно) за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Как сообщили УНН в пресс-службе суда, такое решение коллегия судей приняла сегодня.
"Ни Крысин, ни его защитники сегодня в заседание не явились. От Крысина поступило заявление с врачебной справкой, что он находится на лечении. Суд в совещательной комнате удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Крысина в судебное заседание, которое перенесено на 19 марта на 14 часов", - сказали в суде.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 28 декабря 2017 года внесла апелляционную жалобу на приговор суда по поводу условного срока подозреваемого в убийстве журналиста В.Веремия Ю.Крысина.
Ю.Крысин был осужден к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком.
Напомним, журналист В.Веремий умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014 года. Он со своим коллегой возвращался из редакции домой на такси. На перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а В.Веремий получил огнестрельное ранение.
На днях активисты нашли Ю.Крысина в детском отделении Киевского института сердца и облили зеленкой. Минздрав потребовал объяснений от руководства медицинского учреждения, каким образом этот человек попала на стационарное лечение.