Суд вынес решение о принудительном приводе Крысина на заседание 19 марта

"Ни Крысин, ни его защитники сегодня в заседание не явились. От Крысина поступило заявление с врачебной справкой, что он находится на лечении. Суд в совещательной комнате удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Крысина в судебное заседание, которое перенесено на 19 марта на 14 часов", - сказали в суде.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 28 декабря 2017 года внесла апелляционную жалобу на приговор суда по поводу условного срока подозреваемого в убийстве журналиста В.Веремия Ю.Крысина.

Ю.Крысин был осужден к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком.

Напомним, журналист В.Веремий умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014 года. Он со своим коллегой возвращался из редакции домой на такси. На перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а В.Веремий получил огнестрельное ранение.

На днях активисты нашли Ю.Крысина в детском отделении Киевского института сердца и облили зеленкой. Минздрав потребовал объяснений от руководства медицинского учреждения, каким образом этот человек попала на стационарное лечение.