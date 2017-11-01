Суд визначив для Каськіва арешт із можливістю внесення застави

Генеральна прокуратура звернулася до Печерського райсуду м. Києва для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту екстрадованому з Панами громадянину Владиславу Каськіву.

У ході розгляду питання, захист В.Каськіва надав суду довідку про повне відшкодування останнім завданих державі збитків.

"Врахувавши даний факт, а також наявність п’ятьох неповнолітніх дітей, Печерський районний суд ухвалив рішення “застосувати щодо підозрюваного В.Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах 2-місячного терміну досудового розслідування. Обрати підозрюваному Каськіву альтернативний захід у вигляді застави”, - наголосила Сарган.

Вона зазначила, що сума застави 160 тисяч гривень.

"Суд також зобов’язав В.Каськіва здати всі наявні закордонні паспорти, а також з’являтися за першою вимогою до слідчого та повідомляти про своє місцеперебування. Досудове слідство триває", - додала прес-секретар.

У ГПУ повідомляли, що з 1 серпня 2016 року В.Каськів перебуває у міжнародному розшуку. Ще у вересні минулого року у ГПУ повідомили, що чекають через канали Інтерполу офіційне повідомлення про затримання В.Каськіва , який був у Панамі і намагався втекти до Куби.

Однак, уже 10 вересня 2016 року панамський суд обрав В.Каськіву запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі. При цьому В.Каськів звернувся до Панами за політичним притулком.

У жовтні минулого року, зважаючи на прохання В.Каськіва про надання політичного притулку в Панамі, у ГПУ заявили, що повернення екс-голови Держінвестпроекту в Україну може тривати до 9 місяців.

В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомляв УНН, колишнього голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва з Панами екстрадовано до України.