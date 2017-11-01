Суд определил для Каськива арест с возможностью внесения залога

Генеральная прокуратура обратилась в Печерский райсуд г. Киева для избрания меры пресечения в виде ареста экстрадированному из Панамы гражданину Владиславу Каськиву.

В ходе рассмотрения вопроса защиту Каськива предоставила суду справку о полном возмещении последним причиненного государству ущерба. Учитывая данный факт, а также наличие пяти несовершеннолетних детей, Печерский районный суд принял решение "применить в отношении подозреваемого Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей на месяца на срока досудебного расследования. Выбрать подозреваемому Каськиву альтернативную меру пресечения в виде залога».

Сумма залога 160 тыс. гривен.

Суд также обязал Каськива сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, 19 августа 2016 Печерский райсуд столицы надал разрешение на задержание Каськива с целью доставки его в суд для избрания меры пресечения. Вероятно, что этот самый суд и выбирать меру пресечения.

Еще в сентябре прошлого года в ГПУ сообщили, что ждут через каналы Интерпола официальное сообщение о задержании Каськива, который был в Панаме и пытался убежать в Кубу.

Однако, уже 10 сентября 2016 панамский суд избрал Каськиву мера пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме. При этом Каськив обратился в Панаму за политическим убежищем.

В октябре прошлого года, несмотря на просьбы Каськива о предоставлении политического убежища в Панаме, в ГПУ заявили, что возвращение экс-главы Держинвестпроекта в Украину может длиться около 9 месяцев.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщал УНН, бывшего председателя Держкоминвестпроекту Владислава Каськива из Панамы экстрадировали в Украину.