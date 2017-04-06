Суд вирішив розглядати справу про розтрату майна ОПЗ у закритому режимі - САП

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва вирішив розглядати справу щодо заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи та першого заступника голови правління ПАТ “Одеський припортовий завод” Миколи Щурікова у закритому режимі. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

“Попри заперечення прокурора щодо необґрунтованості указаного клопотання, а також і тих обставин, що питання розгляду кримінального провадженні у відкритому судовому засіданні вже було вирішено судом 07.02.2017 за результатами підготовчого судового засідання, вказане клопотання захисту задоволено та ухвалено рішення про подальший розгляд у вказаному кримінальному провадженні у закритому судовому засіданні. При цьому оголошено лише вступну та резолютивні частини ухвали суду”, — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що сторона захисту під час судового засідання 5 квітня звернулася з клопотання про проведення подальшого судового розгляду у закритому режимі.

“Зокрема, указане клопотання захисником мотивовано наявністю ризику розголошення державної таємниці, хоча в матеріалах досудового розслідування, з якими сторона захисту ознайомилася, відсутні документи, які б містили таку інформацію, у тому числі і стосовно наявних матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до чинного законодавства скасовано грифи секретності. Однак найбільшу зацікавленість викликають інші мотиви сторони захисту, а саме — побоювання присутності представників громадськості на судових засіданнях”, — зазначили у САП.

Сторона обвинувачення планує оскаржити вказане рішення суду.

Наступне засідання у справі відбудеться 22 травня.

Нагадаємо, С.Перелому та М.Щуріка звинувачують у розтраті майна ПАТ “Одеський припортовий завод” в особливо великих розмірах.

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