Суд решил рассматривать дело о растрате имущества ОПЗ в закрытом режиме - САП

“Несмотря на возражения прокурора о необоснованности указанного ходатайства, а также и тех обстоятельств, что вопрос рассмотрения уголовного производства в открытом судебном заседании уже было решено судом 07.02.2017 по результатам подготовительного судебного заседания, указанное ходатайство защиты удовлетворено и принято решение о дальнейшем рассмотрении в указанном уголовном производстве в закрытом судебном заседании. При этом объявлено только вступительную и резолютивную части решения суда”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сторона защиты во время судебного заседание 5 апреля обратилась с ходатайством о проведении дальнейшего судебного разбирательства в закрытом режиме.

“В частности, указанное ходатайство защитником мотивировано наличием риска разглашения государственной тайны, хотя в материалах досудебного расследования, с которыми сторона защиты ознакомилась, отсутствуют документы, которые содержали такую ​​информацию, в том числе и в отношении имеющихся материалов проведенных негласных следственных (розыскных) действий в соответствии с действующем законодательством отменено грифы секретности. Однако наибольший интерес вызывают другие мотивы стороны защиты, а именно — опасения присутствии представителей общественности на судебных заседаниях”, — отметили в САП.

Сторона обвинения планирует обжаловать указанное решение суда.

Следующее заседание по делу состоится 22 мая.

Напомним, С.Перелому и Н.Щурика обвиняют в растрате имущества ОАО “Одесский припортовый завод” в особо крупных размерах.