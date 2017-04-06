Суд решил рассматривать дело о растрате имущества ОПЗ в закрытом режиме - САП

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74334 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110394 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168516 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123815 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121190 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114908 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105890 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107363 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103814 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159207 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд решил рассматривать дело о растрате имущества ОПЗ в закрытом режиме - САП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева решил рассматривать дело в отношении заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого заместителя председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

“Несмотря на возражения прокурора о необоснованности указанного ходатайства, а также и тех обстоятельств, что вопрос рассмотрения уголовного производства в открытом судебном заседании уже было решено судом 07.02.2017 по результатам подготовительного судебного заседания, указанное ходатайство защиты удовлетворено и принято решение о дальнейшем рассмотрении в указанном уголовном производстве в закрытом судебном заседании. При этом объявлено только вступительную и резолютивную части решения суда”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сторона защиты во время судебного заседание 5 апреля обратилась с ходатайством о проведении дальнейшего судебного разбирательства в закрытом режиме.

“В частности, указанное ходатайство защитником мотивировано наличием риска разглашения государственной тайны, хотя в материалах досудебного расследования, с которыми сторона защиты ознакомилась, отсутствуют документы, которые содержали такую ​​информацию, в том числе и в отношении имеющихся материалов проведенных негласных следственных (розыскных) действий в соответствии с действующем законодательством отменено грифы секретности. Однако наибольший интерес вызывают другие мотивы стороны защиты, а именно — опасения присутствии представителей общественности на судебных заседаниях”, — отметили в САП.

Сторона обвинения планирует обжаловать указанное решение суда.

Следующее заседание по делу состоится 22 мая.

Напомним, С.Перелому и Н.Щурика обвиняют в растрате имущества ОАО “Одесский припортовый завод” в особо крупных размерах.

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