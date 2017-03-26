Суд виніс президенту Ємену смертний вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Суд у столиці Ємена, Сані, що контрольована повстанцям з шиїтського руху “Ансар Алла” засудив президента країни Абд Раббо Мансура Гаді страти. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.
Як пише агентство, Гаді засудили до смертної кари за державну зраду, а також “допомозі країні-агресору Саудівській Аравії та її союзникам”.
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Окрім Абд Раббо Мансура Гаді до смертної кари засудили ще шістьох чиновників з його уряду. Серед них і посол Ємену в США Ахмед Авад бін Мубарак та міністр закордонних справ Ріяд Ясін.
Довідка УНН: З 2014 року в Ємені триває збройний конфлікт, в якому з одного боку беруть участь повстанці-хусити з шиїтського руху “Ансар Алла” і лояльна до екс-президента Алі Абдалла Салеху частина армії, а з іншого — урядові війська і ополчення, лояльні до президента Абд Раббо Мансура Гаді.