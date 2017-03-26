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Суд вынес президенту Йемена смертный приговор

Суд вынес президенту Йемена смертный приговор

Киев • УНН

 • 11077 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Суд в столице Йемена, Сане, которая подконтрольна повстанцам с шиитского движения “Ансар Алла” приговорил президента страны Абд Раббо Мансура Хади к казни. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Как пишет агентство, Хади приговорили к смертной казни за государственную измену, а также за "помощь стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам".

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Кроме Абд Раббо Мансура Хади к смертной казни приговорили еще шестерых чиновников из его правительства. Среди них и посол Йемена в США Ахмед Авад бин Мубарак и министр иностранных дел Рияд Ясин.

Справка УНН: С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хусит с шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная к экс-президента Али Абдаллы Салеха часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббо Мансура Гади.

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