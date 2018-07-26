Суд виніс фінальний вирок підлітку, який вбив репетиторку молотком

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КИЇВ. 26 липня. УНН. “Поставлено крапку” у резонансному кримінальному провадженні у зв’язку із вбивством неповнолітнім у березні 2014 року жінки-репетитора та заволодінням коштовними речами загиблої. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.

“За принципової позиції прокурора Верховним судом 21 червня 2018 року відмовлено у задоволенні безпідставної та необґрунтованої скарги на вирок Деснянського районного суду м. Чернігова від 12 жовтня 2016 року та ухвалу апеляційного суду Чернігівської області від 4 січня 2017 року, якими неповнолітнього засуджено за умисне вбивство з корисливим мотивом до покарання у виді 13 років 2 місяців позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія, яка набула значного суспільного резонансу, сталась у березні 2014 року.

Установлено, що хлопець, з метою підготовки до вступу у вищий навчальний заклад, прийшов додому до вчителя на додаткове заняття. Проте, використовуючи заздалегідь принесений молоток, спричинив потерпілій 20-25 ударів в область голови, від яких жінка померла на місці, після чого заволодів грошовими коштами та виробами із золота, які їй належали.

До слова, рішення суду касаційної інстанції є остаточними та не оскаржуються. Вирок набрав законної сили, обвинувачений відбуває призначене судом покарання.

Нагадаємо, ГПУ у Верховному Суді відстояла законність вироку у вигляді позбавлення волі на 14 років неповнолітньому, який у лютому 2015 року у Чутівському районі Полтавської області згвалтував і убив 20-річну дівчину.

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