Суд вынес финальный приговор подростку, который убил репетиторшу молотком
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. “Поставлена точка” в резонансном уголовном производстве в связи с убийством несовершеннолетним в марте 2014 года женщины-репетитора и завладением ценными вещами погибшей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.
“При принципиальной позиции прокурора Верховного суда 21 июня 2018 года отказано в удовлетворении безосновательной и необоснованной жалобы на приговор Деснянского районного суда г.Чернигова от 12 октября 2016 года и постановление апелляционного суда Черниговской области от 4 января 2017 года, которыми несовершеннолетний был приговорен за умышленное убийство с корыстным мотивом к наказанию в виде 13 лет 2 месяцев лишения свободы”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, событие, получившее значительный общественный резонанс, произошло в марте 2014 года.
Установлено, что парень, с целью подготовки к поступлению в высшее учебное заведение, пришел домой к учителю на дополнительное занятие. Однако, используя заранее принесенный молоток, нанес потерпевшей 20-25 ударов в область головы, от которых женщина скончалась на месте, после чего завладел денежными средствами и изделиями из золота, которые ей принадлежали.
К слову, решение суда кассационной инстанции являются окончательными и не оспариваются. Приговор вступил в законную силу, обвиняемый отбывает назначенное судом наказание.
Напомним, ГПУ в Верховном суде отстояла законность приговора в виде лишения свободы на 14 лет несовершеннолетнему, который в феврале 2015 года в Чутовском районе Полтавской области изнасиловал и убил 20-летнюю девушку.