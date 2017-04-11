Суд відсторонив від посади поліцейського С.Олійника - адвокат

"Не дивлячись на маніпуляції і спроби приховати Олійника в канцелярії, його сьогодні відсторонили від виконання професійних обов’язків. Він більше не "коп", - написав В.Васильєв.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого 2016 року під час переслідування автомобіля BMW, в якому перебували чотири підлітки, патрульна поліція відкрила вогонь. У результаті обстрілів пасажир BMW, якому було 17 років Михайло Медведєв, загинув від кульового поранення у серце.

Правоохоронцю повідомлено підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

22 грудня 2016 прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно С.Олійника до Голосіївського райсуду Києва.

30 грудня 2016 Голосіївський райсуд задовольнив клопотання прокурора щодо продовження строку запобіжного заходу підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення від посади до 27.02.2017 та направив матеріали кримінального провадження в Апеляційний суд Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд міста Києва у свою чергу передав ці матеріали для визначення підсудності до Вищого спеціалізованого суду України.