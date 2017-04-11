Суд отстранил от должности полицейского С.Олийныка - адвокат

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74334 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110394 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168516 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123815 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121190 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114908 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105890 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107363 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103814 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159207 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд отстранил от должности полицейского С.Олийныка - адвокат

Суд отстранил от должности полицейского С.Олийныка - адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Голосеевский районный суд Киева отстранил от должности полицейского Сергея Олийныка, которого подозревают в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий во время преследования автомобиля BMW в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат семьи погибшего подростка Вадим Васильев, передает УНН.

"Несмотря на манипуляции и попытки скрыть Олийныка в канцелярии, его сегодня отстранили от выполнения профессиональных обязанностей. Он больше не "коп", - написал В.Васильев.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 во время преследования автомобиля BMW, в котором находились четыре подростка, патрульная полиция открыла огонь. В результате обстрелов пассажир BMW, которому было 17 лет Михаил Медведев, погиб от пулевого ранения в сердце.

Милиционеру сообщено подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.2 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

22 декабря 2016 прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении С.Олийныка в Голосеевский райсуд Киева.

30 декабря 2016 Голосеевский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения подозреваемому в виде личного обязательства и отстранения от должности в 27.02.2017 и направил материалы уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд города Киева в свою очередь передал эти материалы для определения подсудности в Высший специализированный суд Украины.

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