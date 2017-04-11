Суд отстранил от должности полицейского С.Олийныка - адвокат

"Несмотря на манипуляции и попытки скрыть Олийныка в канцелярии, его сегодня отстранили от выполнения профессиональных обязанностей. Он больше не "коп", - написал В.Васильев.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 во время преследования автомобиля BMW, в котором находились четыре подростка, патрульная полиция открыла огонь. В результате обстрелов пассажир BMW, которому было 17 лет Михаил Медведев, погиб от пулевого ранения в сердце.

Милиционеру сообщено подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.2 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

22 декабря 2016 прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении С.Олийныка в Голосеевский райсуд Киева.

30 декабря 2016 Голосеевский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения подозреваемому в виде личного обязательства и отстранения от должности в 27.02.2017 и направил материалы уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд города Киева в свою очередь передал эти материалы для определения подсудности в Высший специализированный суд Украины.