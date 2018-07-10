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Суд відсторонив директора "Львівського бронетанкового заводу" ще на два місяці

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив Роману Тимківу строк відсторонення від посади диктора ДП “Львівський бронетанковий завод” до 27 серпня 2018 року. Про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі судових рішень, передає УНН.

“Продовжити строк відсторонення … від посади директора Державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" строком два місяці, тобто до 27 серпня 2018 року”, — йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП “Львівський бронетанковий завод” за підозрою в розтраті майна.

15 липня 2017 року Солом’янський районний суд Києва обрав директору “Львівського бронетанкового заводу” Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді арешту і як альтернативу визначив заставу у сумі 2 млн грн. Зазначимо, що САП просила арешт і заставу у розмірі 28,5 млн грн.

Р.Тимків сплатив заставу та вийшов з СІЗО. Згодом його відсторонили від посади директора “Львівського бронетанкового заводу”.

15 березня у НАБУ повідомили про завершення досудового слідства у справі про розтрату коштів на "Львівському бронетанковому заводі".

У червні 2018 року суд повернув Тимківу закордонний паспорт.

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