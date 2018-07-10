Суд відсторонив директора "Львівського бронетанкового заводу" ще на два місяці

“Продовжити строк відсторонення … від посади директора Державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" строком два місяці, тобто до 27 серпня 2018 року”, — йдеться в ухвалі.



Нагадаємо, 14 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП “Львівський бронетанковий завод” за підозрою в розтраті майна.



15 липня 2017 року Солом’янський районний суд Києва обрав директору “Львівського бронетанкового заводу” Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді арешту і як альтернативу визначив заставу у сумі 2 млн грн. Зазначимо, що САП просила арешт і заставу у розмірі 28,5 млн грн.



Р.Тимків сплатив заставу та вийшов з СІЗО. Згодом його відсторонили від посади директора “Львівського бронетанкового заводу”.



15 березня у НАБУ повідомили про завершення досудового слідства у справі про розтрату коштів на "Львівському бронетанковому заводі".



У червні 2018 року суд повернув Тимківу закордонний паспорт.