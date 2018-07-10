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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58423 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 128329 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 135588 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 171469 просмотра

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Суд отстранил директора "Львовского бронетанкового" завода еще на два месяца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил Роману Тымкиву срок отстранения от должности диктора ГП "Львовский бронетанковый завод" до 27 августа 2018 года. Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, передает УНН.

"Продлить срок отстранения ... от должности директора Государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" сроком два месяца, то есть до 27 августа 2018 года", - говорится в постановлении.

Напомним, 14 июля 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в растрате имущества.

15 июля 2017 Соломенский районный суд Киева избрал директору "Львовского бронетанкового завода" Роману Тымкиву меру пресечения в виде ареста и как альтернативу определил залог в сумме 2 млн грн. Отметим, что САП просила арест и залог в размере 28,5 млн грн.

Р.Тымкив уплатил залог и вышел из СИЗО. Впоследствии его отстранили от должности директора "Львовского бронетанкового завода".

15 марта в НАБУ сообщили о завершении досудебного следствия по делу о растрате средств на "Львовском бронетанковом заводе".

В июне 2018 суд вернул Тымкиву загранпаспорт.

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