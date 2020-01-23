Суд відпустив ветерана АТО "Пуму" під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветеранці АТО Інні Грищенко, відомої під позивним "Пума", на домашній арешт. Про це УНН повідомляє з посиланням на адвоката Грищенко Олену Помазановську.
"Резолютивна частина рішення суду: "Апеляційну скаргу захисників Помазановської та Широковського задовільнити, Грищенко Інну Петрівну звільнити в залі суду, запобіжний захід змінити на домашній арешт", - написала Помазановська.
Як повідомлялося раніше, суд продовжив тримання під вартою Грищенко до 24 лютого 2020 року.
Нагадаємо, 6 листопада Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід ветерану АТО Інні Грищенко у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
Раніше повідомлялось про затримання чоловіка “Пуми” — Владислава Грищенка, позивний “Буча”. Причина затримання — підозра в замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Його дружину затримали у цій же справі. Згодом Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.