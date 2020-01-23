Суд отпустил ветерана АТО "Пуму" под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко, известной под позывным "Пума", на домашний арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на адвоката Грищенко Елену Помазановскую.
"Резолютивная часть решения суда: "Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест", - написала Помазановская.
Как сообщалось ранее, суд продлил содержание под стражей Грищенко до 24 февраля 2020 года.
Напомним, 6 ноября Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко в виде содержания под стражей на 60 суток.
Ранее сообщалось о задержании мужа "Пумы" - Владислава Грищенко, позывной "Буча". Причина задержания - подозрение в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу. Впоследствии Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.