Суд відпустив лікаря-трансплантолога під нічний домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід лікарю-трансплантологу Національного інституту Трансплантології НАМНУ, якого затримали під час отримання хабара розміром 20 тис. доларів за операцію з трансплантації печінки. Про це УНН повідомила речниця прокуратури міста Києва Надія Максимець.
"Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 2 млн грн, але суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби", - сказала Максимець.
За її словами, лікаря відсторонено від посади завідувача відділення, але як лікар він може й надалі проводити операції.
Також, прокуратура планує на цьому тижні подати оскарження до Київського апеляційного суду на рішення щодо запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві на хабарі затримали завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту Трансплантології НАМНУ.