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Суд отпустил врача-трансплантолога под ночной домашний арест

Киев • УНН

 • 8694 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения врачу-трансплантологу Национального института трансплантологии НАМНУ, которого задержали во время получения взятки в размере 20 тыс. долларов за операцию по трансплантации печени. Об этом УНН сообщила спикер прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

Суд отпустил врача-трансплантолога под ночной домашний арест

"Прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 2 млн грн, но суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток", - сказала Максимец.

По ее словам, врач отстранен от должности заведующего отделением, но как врач он может и дальше проводить операции.
Также, прокуратура планирует на этой неделе подать обжалование в Киевский апелляционный суд на решение относительно меры пресечения.

Напомним, в Киеве на взятке задержали заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.

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