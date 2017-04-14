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Суд відновив банкрутство "Укртатнафти" через чотири роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Господарський суд Полтавської області відновив провадження у справі про банкрутство компанії "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область), яке було зупинено в квітні 2013 року. Про це йдеться в рішенні суду від 10 квітня, передає УНН з посиланням на текст документа.

Так, з рішення суду випливає, що суддя Е.Ореховская вирішила відновити провадження за власною ініціативою в зв’язку з тривалою перервою — 4 роки.

“У зв’язку з тривалою зупинкою справи (з 2013 року), суд приходить до висновку про необхідність поновлення провадження у даній справі та призначення справи до розгляду в судовому засіданні”, — сказано в документі.

Йдеться про справу про банкрутство “Уктатнафти”, яке суд почав ще в 27 жовтня 2009 року за позовом приватного підприємства Виробничо-промислове підприємство “Агротехбізнес”.

Нагадаємо, що за станом на початок 2007 року понад 26% акцій “Укртатнафти” (Кременчуцький НПЗ) належало російської “Татнафти” і афільованим з нею компаніям. Після низки судових рішень ці акції були продані компаніям, афільованим з групою “Приват”.

З цієї причини ПАТ “Татнефть” звернулося до Паризького Арбітраж з позовом проти України, який виніс рішення на користь російської компанії.

3 квітня 2017 ПАТ “Татнефть” подало клопотання до Федерального окружного суду по округу Колумбія про примусове виконання арбітражного рішення від 29 липня 2014 року, згідно з яким Україна зобов’язана виплатити ПАТ “Татнефть” 144 мільйони доларів США .

Нагадаємо, як повідомляв УНН, голови правління “Укртатнафти” Павла Овчаренка МВС оголосило в розшук .

У повідомленні МВС зазначається, що П.Овчаренко ховається з квітня 2015 року та звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення або розтрата чужого майна вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

У всеукраїнський розшук П.Овчаренко оголошений за поданням Служби безпеки України.

Так само нагадаємо, П.Овчаренко раніше вже розшукувався МВС за підозрою в шахрайстві .

За даними ЗМІ він причетний до рейдерського захоплення активів агрохолдингу " Агрейн “.

У керівництва “Агрейна” правоохоронці заарештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота, а під час обшуків вилучили рекордні 72 кілограми золотих злитків .

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