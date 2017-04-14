Суд возобновил банкротство "Укртатнафты" спустя четыре года

Так, из решения суда следует, что судья Е.Ореховская решила возобновить производство по собственной инициативе в связи с длительным перерывом - 4 года.

«В связи с длительной остановкой дела (с 2013 года), суд приходит к выводу о необходимости возобновления производства по данному делу и назначении дела к рассмотрению в судебном заседании», - сказано в документе.

Речь идет о деле о банкротстве "Уктатнафты", которое суд начал еще в 27 октября 2009 года по иску частного предприятия Производственно-промышленное предприятие "Агротехбизнес".

Напомним, что по состоянию на начало 2007 года более 26% акций "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежало российской "Татнефте" и аффилированным с ней компаниям. После ряда судебных решений эти акции были проданы компаниям, аффилированным с группой "Приват".

По этой причине ПАО “Татнефть” обратилось в Парижский Арбитраж с иском против Украины, который вынес решение в пользу российской компании.

3 апреля 2017 года ПАО “Татнефть” подало ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить ПАО “Татнефть” 144 миллиона долларов США.

Напомним, как сообщал УНН, председателя правления “Укртатнафты” Павла Овчаренко МВД объявило в розыск.

В сообщении МВД отмечается, что П.Овчаренко скрывается с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Во всеукраинский розыск П.Овчаренко объявлен по представлению Службы безопасности Украины.

Так же напомним, П.Овчаренко ранее уже разыскивался МВД по подозрению в мошенничестве.

По данным СМИ он причастен к рейдерскому захвату активов агрохолдинга “Агрейн”.

У руководства "Агрейна" правоохранители арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота, а во время обысков изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков.