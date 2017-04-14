Суд возобновил банкротство "Укртатнафты" спустя четыре года

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74274 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110386 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168505 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123807 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121183 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114905 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105887 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107363 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103813 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159199 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд возобновил банкротство "Укртатнафты" спустя четыре года

Суд возобновил банкротство "Укртатнафты" спустя четыре года

Киев  •  УНН

 • 13853 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Хозяйственный суд Полтавской области возобновил производство по делу о банкротстве компании "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область), которое было остановлено в апреле 2013 года. Об этом говорится в решении суда от 10 апреля, передает УНН со ссылкой на текст документа.

Так, из решения суда следует, что судья Е.Ореховская решила возобновить производство по собственной инициативе в связи с длительным перерывом - 4 года.

«В связи с длительной остановкой дела (с 2013 года), суд приходит к выводу о необходимости возобновления производства по данному делу и назначении дела к рассмотрению в судебном заседании», - сказано в документе.

Речь идет о деле о банкротстве "Уктатнафты", которое суд начал еще в 27 октября 2009 года по иску частного предприятия Производственно-промышленное предприятие "Агротехбизнес".

Напомним, что по состоянию на начало 2007 года более 26% акций "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежало российской "Татнефте" и аффилированным с ней компаниям. После ряда судебных решений эти акции были проданы компаниям, аффилированным с группой "Приват".

По этой причине ПАО “Татнефть” обратилось в Парижский Арбитраж с иском против Украины, который вынес решение в пользу российской компании.

3 апреля 2017 года ПАО “Татнефть” подало ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить ПАО “Татнефть” 144 миллиона долларов США

Напомним, как сообщал УНН, председателя правления “Укртатнафты” Павла Овчаренко МВД объявило в розыск

В сообщении МВД отмечается, что П.Овчаренко скрывается с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Во всеукраинский розыск П.Овчаренко объявлен по представлению Службы безопасности Украины.

Так же напомним, П.Овчаренко ранее уже разыскивался МВД по подозрению в мошенничестве

По данным СМИ он причастен к рейдерскому захвату активов агрохолдинга “Агрейн”.

У руководства "Агрейна" правоохранители арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота, а во время обысков изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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