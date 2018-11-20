Суд відмовився зменшити заставу і повернути паспорти Насірову
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва відмовився зменшити суму застави колишньому голові ДФС Роману Насірову. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.
“Прокурорами САП подано клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на підсудних, за результатами розгляду яких судом продовжено строк дії обов’язків покладених на Насірова Р.М. та частково продовжено строк дії обов’язків Новікова В.К., за виключенням обов’язку здати документи, що дають право на виїзд закордон”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у САП, разом з тим, судом залишено без задоволення клопотання сторони захисту про зменшення розміру застави Насірову та надання йому дозволу на виїзд за кордон.
Нагадаємо, наступне судове засідання призначено на 12:00 10 грудня 2018 року.
Як повідомляв УНН, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).