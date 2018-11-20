Суд отказался уменьшить залог и вернуть паспорта Насирову
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева отказался уменьшить сумму залога бывшему главе ГФС Роману Насирову. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
"Прокурорами САП подано ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, по результатам рассмотрения которых судом продлен срок действия обязанностей, возложенных на Насирова Р.М. и частично продлен срок действия обязанностей Новикова В.К., исключая обязанности сдать документы, дающие право на выезд за границу", - говорится в сообщении.
Как отметили в САП, вместе с тем, суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении размера залога Насирову и предоставление ему разрешения на выезд за границу.
Напомним, следующее судебное заседание назначено на 12:00 10 декабря 2018 года.
Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.
Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).