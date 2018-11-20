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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105977 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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Суд отказался уменьшить залог и вернуть паспорта Насирову

Суд отказался уменьшить залог и вернуть паспорта Насирову

Киев  •  УНН

 • 8275 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева отказался уменьшить сумму залога бывшему главе ГФС Роману Насирову. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

"Прокурорами САП подано ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, по результатам рассмотрения которых судом продлен срок действия обязанностей, возложенных на Насирова Р.М. и частично продлен срок действия обязанностей Новикова В.К., исключая обязанности сдать документы, дающие право на выезд за границу", - говорится в сообщении.

Как отметили в САП, вместе с тем, суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении размера залога Насирову и предоставление ему разрешения на выезд за границу.

Напомним, следующее судебное заседание назначено на 12:00 10 декабря 2018 года.

Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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