Суд відмовився взяти під домашній арешт депутата міської ради Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міський суд Рівного відмовився призначати домашній арешт депутату міської ради Олександру Бабату. Таке рішення ухвалив суддя Євген Сидорук у справі про звинувачення депутата у приховуванні тяжкого злочину, передає кореспондент УНН.
Прокуратура вимагала посадити О.Бабата під домашній арешт. Відомому в Рівному підприємцю оголосили підозру в приховуванні тяжкого злочину (ч.1 ст.396 ККУ). Зокрема, депутата запідозрили в приховуванні зникнення будівельника Андрія Артвінського, який зник в грудні 2016 року. Чоловік працював на об’єкті на вулиці Київській,67, де замовником будівництва вказана матір депутата.
Суддя визнав, що доказів проти депутата для обрання домашнього арешту недостатньо. Сам підприємець заявив — справа спрямована проти його репутації. О.Бабат також заперечив причетність до зникнення тіла будівельника.
Як повідомляв УНН, 3 грудня на будівництві в Рівному зник робітник Андрій Артвінський. Через 10 днів його тіло знайшли в лісі неподалік обласного центру. Поліція та прокуратура підозрює підприємця та депутата міської ради Рівного О.Бабата в приховуванні цього злочину. Минулого тижня йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.396 ККУ.