Суд отказался взять под домашний арест депутата городского совета Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Городской суд Ровно отказался назначать домашний арест депутату городского совета Александру Бабату. Такое решение принял судья Евгений Сидорук по делу об обвинении депутата в сокрытии тяжкого преступления, передает корреспондент УНН.
Прокуратура требовала посадить А.Бабата под домашний арест. Известному в Ровно предпринимателю объявили подозрение в сокрытии тяжкого преступления (ч.1 ст.396 УК). В частности, депутата заподозрили в сокрытии исчезновения строителя Андрея Артвинского, пропавшего в декабре 2016 года. Мужчина работал на объекте на улице Киевской, 67, где заказчиком строительства указана мать депутата.
Судья указал, что доказательств против депутата для избрания домашнего ареста недостаточно. Сам предприниматель заявил - дело направлено против его репутации. А.Бабат также опроверг причастность к исчезновению тела строителя.
Как сообщал УНН, 3 декабря на строительстве в Ровно пропал рабочий Андрей Артвинский. Через 10 дней его тело нашли в лесу недалеко от областного центра. Полиция и прокуратура подозревают предпринимателя и депутата городского совета Ровно А.Бабата в сокрытии этого преступления. На прошлой неделе ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.396 УК.