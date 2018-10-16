Суд відмовився надати доступ ГПУ до рахунків у банках Естонії у справі Табачника

Згідно з рішенням суду, прокурор Генпрокуратури просив надати йому доступ до рахунків у чотирьох банках Естонії, а саме: AsLhvPank, EestiKreditbank, DanskeBank A/S EstoniaBranch та EstonianCreditBankInTallinn.



Вказано, що ці рахунки належать компанії ATLANDS OVERSEAS CORP, яка зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ця компанія є головним контрагентом лондонської компанії DenstonTraidingLimited, яка у свою чергу була контрагентом низки компаній, керівників яких підозрюють у змові з екс-міністром освіти і науки Табачником у заволодінні державного майна в особливо великих розмірах.



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Зокрема, як йдеться в ухвалі суду, Дмитро Табачник, перебуваючи на посаді міністра, у змові з іншими посадовцями МОН та власниками компаній: ТОВ "Ріотрейд", ТОВ "САН11", ТОВ "Видавничий дім Прадес", ТОВ "БК "Артбуд" та ТОВ "Укр Буд Менеджмент", заволоділи будівлями, що були під управлінням Міністерства освіти та науки загальною вартістю понад 35 млн грн.



Як зазначив у своєму клопотанні прокурор, доступ до рахунків згаданої компанії у чотирьох банках Естонії потрібен "для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні".



Проте суд відмовив у задоволенні клопотання, оскільки прокурор не вказав міжнародно-правовий договір для звернення з відповідним запитом до іноземної держави.



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Нагадаємо, колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника оголосили у розшук влітку 2015 року.



За даними правоохоронців, його розшукують за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



Як повідомляв УНН, суд наклав арешт на банківські рахунки колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника, які були відкриті в українських банках у межах кримінального провадження.