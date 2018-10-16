Суд відмовився надати доступ ГПУ до рахунків у банках Естонії у справі Табачника

ukru
Ексклюзив
15:27 • 51835 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 94574 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 135368 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 113140 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 105661 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112537 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136468 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74897 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83348 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 174525 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
77 %
751 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 2 години
Популярнi новини
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 104624 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 81443 перегляди
В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

24 березня, 11:03 • 48106 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 79608 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 46536 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 135372 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136470 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 174528 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514517 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 2490 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 22787 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23512 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31595 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58347 перегляди
Актуальне
Суд відмовився надати доступ ГПУ до рахунків у банках Естонії у справі Табачника

Суд відмовився надати доступ ГПУ до рахунків у банках Естонії у справі Табачника

Київ • УНН

 • 8863 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив Генеральній прокуратурі України у доступі до рахунків у чотирьох банках Естонії, які належать одній з компаній, що проходить у кримінальному провадженні щодо колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Про це йдеться у відповідних рішення суду, передає УНН.

Згідно з рішенням суду, прокурор Генпрокуратури просив надати йому доступ до рахунків у чотирьох банках Естонії, а саме: AsLhvPank, EestiKreditbank, DanskeBank A/S EstoniaBranch та EstonianCreditBankInTallinn.

Вказано, що ці рахунки належать компанії ATLANDS OVERSEAS CORP, яка зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ця компанія є головним контрагентом лондонської компанії DenstonTraidingLimited, яка у свою чергу була контрагентом низки компаній, керівників яких підозрюють у змові з екс-міністром освіти і науки Табачником у заволодінні державного майна в особливо великих розмірах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-заступник Д.Табачника керував дестабілізаційними процесами в Україні - В.Грицак

Зокрема, як йдеться в ухвалі суду, Дмитро Табачник, перебуваючи на посаді міністра, у змові з іншими посадовцями МОН та власниками компаній: ТОВ "Ріотрейд", ТОВ "САН11", ТОВ "Видавничий дім Прадес", ТОВ "БК "Артбуд" та ТОВ "Укр Буд Менеджмент", заволоділи будівлями, що були під управлінням Міністерства освіти та науки загальною вартістю понад 35 млн грн.

Як зазначив у своєму клопотанні прокурор, доступ до рахунків згаданої компанії у чотирьох банках Естонії потрібен "для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні".

Проте суд відмовив у задоволенні клопотання, оскільки прокурор не вказав міжнародно-правовий договір для звернення з відповідним запитом до іноземної держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Табачника ніколи не оголошували в міжнародний розшук – В.Неволя

Нагадаємо, колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника оголосили у розшук влітку 2015 року. 

За даними правоохоронців, його розшукують за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомляв УНН, суд наклав арешт на банківські рахунки колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника, які були відкриті в українських банках у межах кримінального провадження. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04