Суд отказался предоставить доступ ГПУ к счетам в банках Эстонии в деле Табачника

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Печерский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре Украины в доступе к счетам в четырех банках Эстонии, принадлежащих одной из компаний, которая проходит в уголовном производстве в отношении бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника. Об этом говорится в соответствующих решения суда, передает УНН.

Согласно решению суда, прокурор Генпрокуратуры просил предоставить ему доступ к счетам в четырех банках Эстонии, а именно: AsLhvPank, EestiKreditbank, DanskeBank A/S EstoniaBranch и EstonianCreditBankInTallinn.

Указано, что эти счета принадлежат компании ATLANDS OVERSEAS CORP, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания является главным контрагентом лондонской компании DenstonTraidingLimited, которая в свою очередь была контрагентом ряда компаний, руководителей которых подозревают в сговоре с экс-министром образования и науки Табачником в завладении государственного имущества в особо крупных размерах.

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В частности, как говорится в постановлении суда, Дмитрий Табачник, находясь на посту министра, в сговоре с другими лицами МОН и владельцами компаний: ООО "Риотрейд", ООО "САН11", ООО "Издательский дом Прадес", ООО "СК "Артбуд" и ООО "Укр Строй Менеджмент", завладели зданиями, которые были под управлением Министерства образования и науки общей стоимостью более 35 млн грн.

Как отметил в своем ходатайстве прокурор, доступ к счетам данной компании в четырех банках Эстонии нужен "для установления важных обстоятельств в уголовном производстве".

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку прокурор не указал международно-правовой договор на обращение с соответствующим запросом в иностранное государство.

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Напомним, бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника объявили в розыск летом 2015 года.

По данным правоохранителей, его разыскивают по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал УНН, суд наложил арест на банковские счета бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, которые были открыты в украинских банках в пределах уголовного производства.

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